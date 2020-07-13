Общество

Начинать день со спорта посоветовал псковичам директор сети фитнес-клубов

Начинать каждый день со спорта посоветовал псковичам директор сети фитнес-клубов «Супер фитнес» и «S-Fitness» Георгий Пономарев. Советы, как пережить рабочую неделю, он дал в интервью ЦДИ.

«Начинайте каждый день со спорта. Ваш организм точно скажет вам спасибо. Можно летом с утра бегать, а можно с 7 утра приходить в спортзал за зарядом позитива, бодрости и здоровья», - посоветовал Георгий Пономарев.

Он уверен, что такое начало любого дня позволит более продуктивно работать и сразу же настроиться на рабочий лад.

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