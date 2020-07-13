Общество

В Псковской области планируют расширить налоговую поддержку малообеспеченных семей и ветеранов

В Псковской области намерены расширить налоговую поддержку социально незащищенных категорий граждан – участников Великой Отечественной войны и членов малообеспеченных многодетных семей. В частности, законопроектом, внесенным в Псковское областное Собрание, предлагается увеличить мощность льготируемых транспортных средств. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, документ сегодня получил поддержку депутатов парламентского комитета по бюджету и финансовой политике.

Председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев отметил, что депутатам предлагается утвердить внесение изменений в областной закон «О налоговых льготах на 2020 год».

По его словам, предлагаемый проект закона области разработан в связи с многочисленными обращениями граждан и предусматривает расширение налоговой поддержки социально незащищенных категорий граждан – участников Великой Отечественной войны и членов малообеспеченных многодетных семей.

В документе предлагается увеличить мощность льготируемых транспортных средств:

• для участников Великой Отечественной войны – со 100 до 150 лошадиных сил;

• для малообеспеченных многодетных семей – со 150 до 200 лошадиных сил (для легковых и грузовых автомобилей).

Для малообеспеченных многодетных семей увеличение мощности вызвано высоким транспортным налогом при использовании ими автомобилей (в том числе устаревших моделей) с большим количеством посадочных мест для перевозки членов семей.

Прогнозируется, что при увеличении мощности льготируемых транспортных средств количество малообеспеченных многодетных семей, имеющих транспортное средство с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил (до 147,1 кВт) включительно, обратившихся за данной мерой социальной поддержки в 2020 году, увеличится до 598 человек.

Объемы налоговых льгот по данной категории получателей при этом прогнозируются в размере не более 5,1 млн рублей.

«Увеличение мощности льготируемых транспортных средств позволит повысить уровень жизни данной категории граждан, будет способствовать улучшению демографической ситуации в Псковской области», - утверждается в пояснительной записке к проекту закона.

Налоговые льготы для участников Великой Отечественной войны по мощности льготируемых транспортных средств со 100 до 150 лошадиных сил предлагается расширить в связи с празднованием 75-летия Победы.

Учитывая, что в настоящее время всего на территории Псковской области проживает 431 участник Великой Отечественной войны, из которых действующей льготой пользуются всего 12 налогоплательщиков при суммах налоговых льгот 10 тыс. рублей, существенного роста объемов налоговых льгот при увеличении мощности льготируемых транспортных средств по данной категории не ожидается.

В связи с тем, что уплата транспортного налога за 2020 год осуществляется физическими лицами в 2021 году, изыскания дополнительных источников выпадающих доходов областного бюджета в 2020 году не потребуется.

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Борис Полозов отметил, что такой законопроект уже давно назрел и поблагодарил администрацию Псковской области за отклик на многочисленные обращения.

Окончательное решение по проекту закона будет принято завтра, 14 июля, на очередной сессии регионального парламента.