Общество

Еще 12 человек заболели коронавирусом в Псковской области

Еще 12 человек заболели коронавирусом в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном штабе по ситуации с COVID-19.

На данный момент проведено 53 870 исследований (322 за сутки). Всего в Псковской области подтверждены 3 259 случаев заражения коронавирусом (за сутки 12). Выздоровели за весь период 1 548 человек (+34), умерли 36.

Статистика по районам: