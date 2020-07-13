Еще 12 человек заболели коронавирусом в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном штабе по ситуации с COVID-19.
На данный момент проведено 53 870 исследований (322 за сутки). Всего в Псковской области подтверждены 3 259 случаев заражения коронавирусом (за сутки 12). Выздоровели за весь период 1 548 человек (+34), умерли 36.
Статистика по районам:
- Псков – 966
- Великие Луки – 655
- Бежаницкий район - 35
- Великолукский район – 169
- Гдовский район – 72
- Дедовичский район – 43
- Дновский район - 98
- Красногородский район – 22
- Куньинский район –29
- Локнянский район - 10
- Невельский район - 111
- Новоржевский район – 20
- Новосокольнический район - 61
- Опочецкий район – 38
- Островский район – 237
- Палкинский район - 39
- Печорский район – 41
- Плюсский район – 96
- Порховский район - 138
- Псковский район – 267
- Пустошкинский район – 6
- Пушкиногорский район - 9
- Пыталовский район – 16
- Себежский район – 22
- Стругокрасненский район – 41
- Усвятский район - 18.