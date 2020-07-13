Общество

Сергей Тарасик: Буду отрабатывать кредит доверия избирателей

Новый глава Печорского района Сергей Тарасик поблагодарил избирателей за оказанное ему доверие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

«Победой доволен, отрыв от соперников получился большой – люди меня поддержали. Жаль, что проголосовать пришло не очень много жителей района. Хотелось бы, чтобы граждане были активнее», - прокомментировал Тарасик.

Избранный глава Печорского района Сергей Тарасик намерен сразу приступить к работе.

«Сегодня во второй половине дня я пойду вместе с председателем ТИК Печорского района Ниной Кругловой в администрацию района, чтобы представиться сотрудникам, выяснить, какие имеются срочные вопросы. Хочу быстрее вникнуть и приступить к работе. Желание работать есть – буду отрабатывать кредит доверия моих избирателей», - отметил Тарасик.

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Напомним, кандидат от партии «Единая Россия» Сергей Тарасик одержал победу на досрочных выборах главы Печорского района, получив 65,50% голосов. За него проголосовали 2 757 избирателей.

В выборах главы Печорского района, которые состоялись 12 июля, приняли участие 4209 человек. Явка на выборах составила 26,96 %.