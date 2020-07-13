Общество

Рассмотрение инициативы о предоставлении мест в детсадах медработникам вне очереди перенесено на осень

Новую региональную меру поддержки для медиков обсудили депутаты Псковского областного Собрания. Комитет по труду и социальной политике одобрил законопроект, внесенный на рассмотрение депутатами Псковской городской Думы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Предлагается внести изменения в закон «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан на территории Псковской области».

Глава Пскова Елена Полонская рассказала, что депутаты городской Думы, руководствуясь дефицитом кадров из-за нерешенности вопроса со своевременным устройством детей в дошкольные учреждения, предлагают установить для работников первичного медицинского звена и скорой помощи льготу по первоочередному приему в детские сады.

Сейчас такие льготы установлены федеральным законом для детей прокуроров, судей и военнослужащих. Первичное звено медучреждений на 60-70% укомплектовано кадрами. Работают, в основном, женщины, и такая мера помогла бы решить проблему кадров. Меру предлагается закрепить только для работников государственной системы здравоохранения, отмечалось в ходе заседания.

Депутат областного Собрания Ирина Богачева заявила о поддержке законопроекта и предложила обратиться в Федеральное Собрание, чтобы закрепить такое право не на региональном, а на федеральном уровне. Предлагается распространить меру поддержки на всех медработников.

Представитель администрации области Наталья Волкова заметила, что закон является социально важным, но администрация региона в предложенном виде его не поддерживает - льгота должна быть установлена федеральным законом.

Председатель парламентского комитета Виктор Антонов похвалил городскую Думу за значимые законодательные инициативы, но предложил доработать законопроект, в том числе уточнить, скольких человек он коснется.

В конечном счете комитет рекомендовал не принимать законопроект на предстоящей сессии, но вернуться к нему осенью.