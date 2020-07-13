Общество

Инвалиды с нарушением слуха смогут бесплатно получить телефоны с видеосвязью

Минтруд России актуализировал классификацию технических средств реабилитации для граждан с инвалидностью. В частности, россияне с нарушением слуха смогут бесплатно получить телефон с функцией видеосвязи и навигаторами, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Минтруд России актуализировал классификацию технических средств реабилитации. Благодаря этому граждане с инвалидностью смогут получать более современные средства реабилитации бесплатно, поскольку они включены в федеральный перечень. В частности, перечень пополняется современными специальными телефонами, протезами с микропроцессорным управлением, а также для граждан с диагнозом буллезный эпидермолиз появится возможность вносить специальную одежду в индивидуальную программу реабилитации или абилитации и получать ее бесплатно», - сказали в министерстве, уточнив, что необходимые изменения в нормативную базу подготовлены и прошли согласование.

По словам главы Минтруда Антона Котякова, министерство ведет работу с экспертным сообществом в области реабилитации и абилитации граждан с ограниченными возможностями, чтобы бесплатные программы реабилитации включали в себя современные, удобные и отвечающие требованиям времени средства, пишет ТАСС.

«В частности, если раньше инвалиды с нарушением слуха обеспечивались телефонами лишь с текстовым выходом (функция приема и вывода информации в текстовом формате), то теперь такие граждане смогут бесплатно получать телефоны с навигаторами и функцией видеосвязи, что позволит гражданам с нарушением слуха взаимодействовать в формате видеозвонков», - сказал Котяков, слова которого приводит пресс-служба.

Помимо этого, в список высокофункциональных протезов добавлена новая позиция - модульный протез голени с модулем стопы с микропроцессорным управлением, который автоматически корректирует положение сустава, реагируя на движение ноги.

«Также предполагается, что протезы нижних конечностей будут изготавливаться сразу для постоянного использования с возможностью замены приемных гильз протезов, что позволит не подбирать временные лечебно-тренировочные протезы, а сразу получить многофункциональный протез. Документом также вводится дифференциация количества абсорбирующего белья для детей с учетом их возрастных особенностей», - добавили в министерстве.