Общество

Запрет на нахождение детей в кальянных одобрили псковские депутаты

Комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания одобрил запрет нахождения детей в кальянных и помещениях, где курят кальян. На заседании 13 июля законопроект поддержали все депутаты, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Парламентарий Елена Даньшова отметила, что поправка очень нужная и актуальная. При этом она уточнила, кто будет контролировать исполнение закона. Докладчик - председатель комитета по образованию Александр Седунов - ответил, что этим займется комиссия по делам несовершеннолетних и сотрудники полиции.

Окончательное решение будет принято на сессии Псковского областного Собрания депутатов 14 июля.