Общество

Солярии возобновят работу в Псковской области на этой неделе

Солярии возобновят работу в Псковской области на этой неделе. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

Одна из подписчиц попросила главу региона открыть солярии. «... Там всегда находится по одному человеку и всегда проводят дезинфекцию перед посетителем и после», - пояснила она.

«На этой неделе сделаем», - пообещал ей Михаил Ведерников.

Напомним, ранее сотрудники псковских соляриев высказывали возмущение по поводу того, что им все еще не разрешено работать. Также под запретом до сих пор находятся коммерческие бани, сауны, бассейны и кинотеатры.