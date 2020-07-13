Общество

В новой инфекционной больнице Псковской области не будет фтизиатрических коек

Отдельных фтизиатрических коек в новой инфекционной больнице не будет. Об этом рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на заседании комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов.

Накануне сессии регионального парламента социальный комитет рассмотрел вопрос о даче согласия на создание ГБУЗ «Псковская областная инфекционная больница». Марина Гаращенко рассказала что новое учреждение будет базироваться в Пскове на улице Шестака и Великих Луках на Октябрьском проспекте, у дома №127.

Депутат и главный врач Островской межрайонной больницы Ирина Богачева задала профессиональный вопрос - она уточнила, будут ли в новом учреждении фтизиатрические койки. Докладчик ответила, что таких коек не предполагается, учреждение пока предназначено для больных коронавирусом.

Комитет рекомендовал областному Собранию дать согласие на создание нового юридического лица. Окончательное решение будет принято на сессии парламента 14 июля.