Общество

Более 400 псковичей привлечены к ответственности за нарушение условий хранения оружия

В Пскове подведены итоги работы Центра лицензионно-разрешительной работы за первое полугодие 2020 года. Совещание прошло под руководством начальника регионального управления Росгвардии полковника полиции Игоря Иванова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Игорь Иванов отметил положительные результаты лицензионно-разрешительной работы в регионе, при этом он обозначил проблемные вопросы и первоочередные задачи, стоящие перед подразделениями ЛРР Псковской области, а также пути их наиболее эффективного решения.

В 2020 году в ходе контроля за оборотом гражданского оружия личный состав подразделений ЛРР совместно с сотрудниками полиции провел более 10 тысяч проверок условий хранения гражданского оружия у его владельцев по месту жительства. За нарушения к административной ответственности привлечены 409 граждан, аннулировано 115 лицензий и разрешений на право владения оружием.

В рамках контроля за соблюдением законодательства о частной охранной деятельности проведено боле 500 проверок. К административной ответственности за нарушения в данной сфере привлечены 16 должностных лиц.

В текущем году в подразделения ЛРР поступило свыше 6 тысяч заявлений от граждан и юридических лиц, из них посредством единого портала государственных услуг в электронном виде - более 98%.