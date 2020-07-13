Лучших экскурсовода и горничную ищут в Псковской области

В среду, 15 июля, завершается прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в оргкомитете.
В конкурсе могут участвовать граждане РФ – работники организаций туристской индустрии Псковской области, стаж которых составляет не менее трех лет по следующим номинациям:
- лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения;
- лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму;
- лучший экскурсовод (гид), подноминация: лучший гид-переводчик;
- лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная).
Победители конкурса получат денежные призы, а также смогут принять участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма».
Для участия в региональном этапе необходимо направить заявку в соответствии с положением о проведении конкурса до 15 июля в pdf-формате на адрес электронной почты: centrtrud@pskgu.ru.