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Общество

Почтовый ящик для обращений появился в офисе «Экопрома» в Пскове

13.07.2020 17:16|ПсковКомментариев: 0

Почтовый ящик для обращений граждан появился в Центре обслуживания клиентов компании «Экопром» в Пскове. Он размещен возле входа в офис по адресу: Псков, ул. Льва Толстого, 3.

В ящик можно опускать различные заявления, в том числе на перерасчет, архивные справки, выписки. На обращении обязательно нужно указать номер телефона заявителя. Выемка писем производится ежедневно в конце рабочего дня, все обращения обрабатываются специалистами, сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Экопром».

Напомним, Центры обслуживания клиентов компании «Экопром» в Пскове и Великих Луках возобновили прием граждан 2 июля. Сотрудники офисов ведут работу с юридическими и физическими лицами, проводят консультации и принимают заявления на корректировку квитанций. Специалисты договорного отдела обрабатывают заявки на оформление договоров, внесение изменений в уже оформленные.

В каждом офисе строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования безопасности как для жителей, так и для сотрудников. Гражданам необходимо соблюдать социальную дистанцию, заходить в помещения в маске и перчатках. В центре одновременно могут находиться не более 2 человек.

В связи с этим регоператор просит по возможности отдавать предпочтение дистанционным сервисам. Также лучше воздержаться от посещения офисов при ненастной погоде для исключения неудобств нахождения на улице при большом скоплении посетителей.

Все заявления принимаются по электронной почте регоператора: ro_pskov@mehuborka.ru.

Документы, в том числе для проведения перерасчета платы за ТКО, можно направлять Почтой России по адресам:

- ЦОК в Пскове: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Льва Толстого, д.3;

- ЦОК в Великих Луках: 182105, г. Великие Луки, пр-т Ленина, д. 29.

Телефоны call-центров «Экопрома»: 8 (8112) 20-19-21 (Псков), 8 (81153) 6-94-28 (Великие Луки). «Горячая линия» регоператора: 8(800)234-24-23.

Задать вопросы, сообщить о проблеме можно в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте», на странице компании в «Instagram».

За перерасчетом можно обратиться и в Псковские коммунальные системы (организация, которая занимается выпуском квитанций за вывоз ТКО): 180000, г. Псков, ул. Советская, 31 АО «ПКС», либо на адрес электронной почты info@pkspskov.ru

Теги: #ТКО #Регоператор
Источник: Псковская Лента Новостей
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