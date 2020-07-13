Общество

Областной закон о собраниях и митингах приведут в соответствие с федеральным

Прокуратура требует привести областной закон о порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на территории региона в соответствие с федеральным. Соответствующий протест прокурора рассмотрел 13 июля комитет по законодательству и экономической политике Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Представитель прокуратуры сослался на судебную практику в других регионах. Из решения суда следует, что регионы не вправе устанавливать дополнительные ограничения к имеющимся на федеральном уровне.

Статьи 3 и 4 областного закона предлагается привести в соответствие с федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Комитет рекомендовал Собранию удовлетворить протест прокурора.