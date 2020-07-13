Общество

Административную ответственность за оказание услуг кальянных подросткам планируют ввести в Псковской области

Парламентский комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию поддержал законодательную инициативу, устанавливающую на территории Псковской области запрет продажи и предоставления для потребления несовершеннолетним устройств, имитирующих курение табака, жидкостей для электронных систем доставки никотина, в том числе безникотиновых, нетабачных смесей для кальяна.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, проект закона рассматривался сегодня, 13 июля, в региональном заксобрании.

В ходе доклада по законопроекту председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев отметил, что сейчас «есть тенденция, и это можно увидеть в социальных сетях, что кальянные – это круто». При этом, по его словам, безопасным с медицинской точки зрения курение безникотинового кальяна и использование иных устройств, имитирующих курение табака, признать нельзя.

Отвечая на вопросы депутатов, чиновник отметил, что в случае принятия закона за оказание услуг кальянных и за продажу устройств, имитирующих курения табака, несовершеннолетним будет грозит административная ответственность.