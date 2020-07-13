Общество

Кинотеатры смогут возобновить работу с 13 июля по решению глав регионов

Кинотеатры смогут возобновить работу с 13 июля при наличии соответствующих решений от региональных властей. Соответствующий приказ подписала в понедельник глава Минкультуры Ольга Любимова, сообщает пресс-служба министерства.

«13 июля министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова подписала новый приказ "О рекомендациях организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов (кинотеатрам)". В документе говорится, что кинотеатры могут возобновить свою работу при наличии решений высших должностных лиц субъектов Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе.

Как добавили в министерстве, кинотеатрам необходимо соблюдать рекомендации, подготовленные Роспотребнадзором, пишет ТАСС.

Кинотеатры приостановили работу в конце марта по поручению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой из-за ситуации с распространением коронавируса. Роспотребнадзор совместно с Минкультуры РФ позднее подготовил рекомендации по работе кинотеатров в новых условиях. В частности, согласно документу, кинотеатры должны установить интервалы между сеансами не менее 30 минут, чтобы обеспечить проветривание и уборку залов, во время просмотра фильма зрители должны сидеть друг от друга на расстоянии не менее одного метра. Все сотрудники должны носить маски и перчатки, посетителям также рекомендуется использовать маски.