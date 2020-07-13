Общество

План призыва на военную службу на 100% выполнили 14 муниципалитетов Псковской области

Несмотря на особенности и сложности весенней призывной компании 2020 года, военный комиссариат Псковской области по состоянию на 8 июля призвал на военную службу более 80% от установленного задания. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в военном комиссариате. Всего на заседания призывных комиссий в ходе весеннего призыва подлежит вызову более 3000 человек.

В ходе работы призывных комиссий 348 человек получили отсрочку и 123 освобождены от призыва по состоянию здоровья. Показатель годности призывников к военной службе составляет 87% и является одним из самых высоких в Западном военном округе.

На сегодняшний день 14 муниципальных образований Псковской области выполнили установленную норму призыва граждан на военную службу в полном объеме (на 100%). Остальные отработали на 80% и выше, что является также хорошим показателем в работе призывных комиссий.

В число наиболее успешно справившихся с установленным заданием на призыв входят призывные комиссии Бежаницкого, Новоржевского, Локнянского, Пушкиногорского, Опочецкого района, Красногородского, Невельского и Стругокрасненского районов.

Несколько хуже показатели у призывных комиссий в Великих Луках, Великолукском, Новосокольническом и Куньинском районах. Данные муниципальные образования выполнили норму призыва на 75%.

В Вооруженные силы РФ, воинские части других министерств и ведомств, военный комиссариат Псковской области отправил для прохождения службы более 600 человек.

Большинство призывников убыли служить в части, дислоцированные на территории Западного военного округа.

В войсковые части, дислоцированные на территории Псковской области, направлено 53 человека, в элитные части - Семеновский и Преображенский полк Москвы - для прохождения службы отобрано 25 и 11 человек соответственно.

До окончания призывных мероприятий (15 июля) военному комиссариату Псковской области предстоит еще отправить в войска чуть более 300 человек.

«Нагрузка на сборный пункт Псковской области и военные комиссариаты муниципальных образований в этот оставшийся до конца призыва непродолжительный период, безусловно, возрастет. Однако, не взирая на все трудности, установленное штабом Западного военного округа для Псковской области задание будет выполнено в полном объеме и в установленные сроки», - отметили в военкомате.