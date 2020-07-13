Общество

Михаил Ведерников пожелал Сергею Тарасику удачи на посту главы Печорского района

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пожелал Сергею Тарасику удачи на посту главы Печорского района.

«Выборы главы Печорского района завершены. Кампания непростая. Началась она еще в начале года и после значительного "коронавирусного" перерыва завершилась только вчера. На всех избирательных участках уверенную победу одержал кандидат от "Единой России» Сергей Тарасик – он набрал более 65%», - отметил губернатор в своем инстаграм-аккаунте.

«Печорский район имеет особое значение не только для Псковской области, но и для всей России. Сергею Николаевичу предстоит непростая работа, но уверен, что с таким кредитом доверия и нашей поддержкой все задачи будут решены. Желаю удачи! Благодарю всех, кто принял участие в голосовании», - добавил Михаил Ведерников.