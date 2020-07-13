Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пожелал Сергею Тарасику удачи на посту главы Печорского района.
«Выборы главы Печорского района завершены. Кампания непростая. Началась она еще в начале года и после значительного "коронавирусного" перерыва завершилась только вчера. На всех избирательных участках уверенную победу одержал кандидат от "Единой России» Сергей Тарасик – он набрал более 65%», - отметил губернатор в своем инстаграм-аккаунте.
«Печорский район имеет особое значение не только для Псковской области, но и для всей России. Сергею Николаевичу предстоит непростая работа, но уверен, что с таким кредитом доверия и нашей поддержкой все задачи будут решены. Желаю удачи! Благодарю всех, кто принял участие в голосовании», - добавил Михаил Ведерников.