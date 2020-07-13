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Общество

Житель Пскова просит спилить опасные деревья на улице Труда

13.07.2020 22:01|ПсковКомментариев: 0

Житель Пскова просит спилить аварийные деревья, растущие вдоль проезжей части на улице Труда. Обращение по этому поводу он разместил на сайте губернатора области.

Горожанин сообщил, что сегодня ночью на тротуар упала массивная ветка, и это уже не первый случай.

«По счастливой случайности никто не пострадал. Ветки падают постоянно, деревья гнилые, признаны аварийными, однако снос выполнят в порядке очередности! Когда дойдет очередь до этих тополей неизвестно! Прошу вас оказать содействие в данном вопросе и ускорить снос насаждений, учитывая опасность, которой люди подвергаются ежедневно на данном участке», - написал пскович.

Источник: Псковская Лента Новостей
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