Общество

Комиссия по депутатской этике рассмотрела вопрос о наличии конфликта интересов у Олега Брячака

Заседание комиссии по регламенту и депутатской этике состоялось в Псковской городской Думе 13 июля. На нем было рассмотрено обращение депутата Дмитрия Пермякова о наличии конфликта интересов у его коллеги по парламенту Олега Брячака при голосовании по вопросу принятия решения о законодательной инициативе в Псковское областное Собрание, сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Проект инициативы в региональный парламент предусматривал внесение изменения в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)».

Как следует из заявления в комиссию, сам депутат не раз отмечал, что является банкротом, и предложенный законопроект будет работать в его интересах, как лидера политической организации.

Однако, как заметили в отделе по правовым вопросам, нормотворческой деятельности и анализу финансово-экономического развития аппарата ПГД, для квалификации ситуации в качестве конфликта интересов в целях противодействия коррупции необходимо достоверно установить одновременное наличие следующих обстоятельств: наличие личной заинтересованности, фактическое наличие у должностного лица полномочий для реализации личной заинтересованности, а также наличие связи между получением выгод должностным лицом и реализацией должностным лицом своих полномочий.

Поэтому члены комиссии решили направить запрос в Управление по вопросам противодействия коррупции администрации Псковской области и в прокуратуру города Пскова для получения разъяснений о наличии конфликта интересов, а также в случае наличия конфликта интересов - о мерах ответственности к лицу, нарушившему обязанности, установленные законодательством.