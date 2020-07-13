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Общество

Ученые определили коронавирус по голосу пациента

13.07.2020 21:41|ПсковКомментариев: 0

Инфекционные болезни влияют на весь организм, в частности, они меняют тон, громкость и другие характеристики голосов. К такому выводу пришли американские ученые Массачусетского технологического института.

Они обнаружили изменения в голосе людей, которые бессимптомно перенесли коронавирус COVID-19. Причем изменения оказались настолько тонкие, что люди не обращали на них внимание, сообщает «Российская газета».

Глава научной группы Томас Кватиери и ранее руководил исследованиями в этой области, а с началом пандемии задался вопросом, могут ли «вокальные» биомаркеры существовать и у заразившихся коронавирусом. Судя по первичным симптомам болезни - когда человек испытывает трудности с дыханием, у него возникают сухой кашель, одышка, - это вполне реально. Воспаление в дыхательной системе влияет на интенсивность выдыхания воздуха, когда больной говорит, этот воздух взаимодействует с сотнями других потенциально воспаленных мышц. Таким образом, меняются тон голоса, резонанс, громкость и так далее - а все эти параметры можно измерить и использовать как биомаркеры, решили ученые.

Во время экспериментов они тщательно сравнивали записи речей известных людей, заболевших CОVID-19, но еще не проявлявших симптомов, с их же интервью, когда они точно были здоровы. Проанализировав записи с помощью компьютера, ученые выяснили, что действительно коронавирусная инфекция провоцирует напряжение мышц и затрудняет их движение, сокращается разнообразие звуковых сигналов.

«Представьте, что эти речевые подсистемы - запястья и пальцы опытного пианиста; как правило, движения независимы и сложны, - объяснил ученый. - Теперь представьте, что запястья и пальцы будто бы слипаются и действуют как одно целое. Пианист уже не сможет играть сложные произведения». Также речевые движения заболевшего COVID-19 упрощались по сравнению с его речью до этого. Таким образом, «вокальные» биомаркеры могут указывать, что человек заражен коронавирусом, пишет источник.

Теги: #ученые #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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