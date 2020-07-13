Общество

Сотрудники ГИМС проверили пляж на псковской базе «Лукоморье»

Сотрудники ГИМС продолжают освидетельствование пляжей в Псковской области для их последующего открытия. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС, специалисты проверили и допустили к эксплуатации пляж на базе отдыха «Лукоморье».

Сотрудники ГИМС проверили техническое состояние мостков, вышек, используемых для схода и прыжков в воду, детских купален, соответствие требованиям границ заплыва в местах купания, наличие акта водолазного обследования дна пляжа в границах заплыва, профилактических стендов с материалами по предупреждению несчастных случаев, правилами поведения и купания на пляже, данными о температуре воздуха и воды, схемой акватории с указанием глубин и опасных мест.

Всего на сегодня официально разрешены четыре места отдыха: городской пляж Пскова, пляжи баз отдыха «Волынь», «Плесков» и «Лукоморье».

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает жителям и гостям региона, что купание на пляжах, не прошедших освидетельствование и не допущенных к эксплуатации влечет за собой определенные риски, так как там спасение на воде не обеспечивается. «Если вы отдыхаете с детьми, ни в коем случае не оставляйте их без присмотра. Во время купания малыши должны использовать спасательные круги, жилеты и нарукавники», - заключили в ведомстве.