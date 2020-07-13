Общество

Псковская область перевыполнила план по трем нацпроектам

Мероприятия в рамках нацпроектов, по большинству направлений, идут в соответствии с графиком, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

Более того, отметил глава региона, по нацпроекту «Культура» показатели перевыполнены на 36%, «Безопасные и качественные дороги» – на 22%, «Экология» – на 1%. Также полностью выполнен план 2020 года по региональному проекту «Экспорт продукции АПК», добавил он.

«Отдельно стоит отметить здравоохранение, которое, несмотря на жесткую нехватку ресурсов и времени, все равно вышло на положительную динамику. ЖКХ за две недели также сократило отставание почти в два раза. При этом, к сожалению, общий результат выполнения у нас остается на 8% меньше запланированного. Сложные моменты еще есть. Прежде всего, это строительство социальных объектов: детских садов в Борисовичах и Великих Луках, а также школы на Заслонова», - написал губернатор.