Общество

Президент России подписал указ об индексации окладов госслужащих

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы, на 3% с 1 октября 2020 года. Текст документа опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

«Повысить с 1 октября 2020 г. в 1,03 раза <…> размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих <…>», - цитирует указ ТАСС.

Индексация также коснется окладов дипломатических работников МИД РФ, дипломатических представительств и консульских учреждений, территориальных органов - представительств МИД на территории РФ.