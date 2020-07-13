Общество

Председатели советов многоквартирных домов могут получить больше полномочий

Председатели советов многоквартирных домов по решению общего собрания жильцов могут получить право заключать договор на ремонт общедомового имущества. Такая норма содержится в законопроекте, который Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.

Документ, внесенный группой депутатов, предлагает уточнить полномочия председателя совета многоквартирного дома в части заключения договоров оказания услуг по содержанию имущества и выполнению ремонтных работ. Устанавливается, что в таких случаях председатель будет действовать без доверенности, сообщает «Парламентская газета».

По словам одного из авторов законопроекта, члена Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Михаила Чернышева, сейчас указанные полномочия председатель совета осуществляет на основании доверенностей, выданных ему собственниками помещений в доме. Это создает существенные препятствия для заключения договора управления и договоров по ремонту общего домового имущества, отметил ранее Михаил Чернышев.