Общество

Подрядчик допустил нарушения при благоустройстве сквера в Плюссе

Прокуратура выявила нарушения законодательства при выполнении ООО «Инфлюенс - Групп» работ по благоустройству сквера в Плюссе. Работы проводились в рамках реализации мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований статьи 51 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», статьи 42 Земельного кодекса РФ, запрещающих размещение производственных и бытовых отходов на земельных участках не предназначенных для этого, а также пункта 5 Правил благоустройства территории городского поселения «Плюсса», утвержденных решением собрания депутатов городского поселения 15.09.2017 №20 и устанавливающих запрет на действия, способные причинить вред деревьям и зеленым насаждениям, а также контрактных обязательств, на момент проведения проверки, несмотря на истечение сроков реализации контракта, работы не завершены.

При производстве работ допущено несанкционированное размещение строительного мусора объемом 6 кубометров на земельном участке по улице Школьной, на противоположной скверу стороне дороги, напротив дома №15.

Кроме того, фрагменты строительного и бытового мусора обнаружены на открытом грунте территории реконструируемого сквера.

В нарушение контрактных обязательств охрана объекта не осуществлялась, отсутствовали средства пожаротушения. «Ограждение строительной площадки по периметру осуществлено полимерной лентой посредством привязывания к стволам деревьев», - добавили в надзорном ведомстве.

В этой связи в адрес директора ООО «Инфлюенс - Групп» было внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. В настоящее время работы по благоустройству сквера завершены.