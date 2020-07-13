Общество

Псковская область вошла в десятку регионов-лидеров по приросту преступлений

Псковская область вошла в список регионов-лидеров по приросту преступлений.

По данным МВД, за последние полгода Севастополь, Новгородская и Смоленская области стали лидерами среди регионов России по темпам прироста преступлений, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в Севастополе с января текущего года прирост числа зарегистрированных преступлений составил 26,3%, в Новгородской области — 19,8%, а в Смоленской области — 17,9%. В десятке регионов-лидеров по приросту преступлений также оказались Карелия — 13,8%, Ленинградская область — 13,2%, Курская область — 10,2%, Татарстан — 10,1%, Ямало-Ненецкий автономный округ — 9,9%, а также Тамбовская и Псковская области — 9,8% и 9,7% соответственно.

В свою очередь в тройку регионов с наименьшими темпами прироста преступлений вошли Северная Осетия — Алании — 29,5%, Чечня — 26,4% и Тыва — 16,9%. Среди регионов с наименьшим приростом оказались также Адыгея — 13,5%, Калининградская — 11,2%, Магаданская — 10,8%, Иркутская — 10,3%, Орловская — 9,7%, Сахалинская — 9,7% и Ярославская — 9,1% области.

По данным МВД, наибольший темп прироста выявленных лиц, совершивших преступления, — в Севастополе (16,7%), на Чукотке (8,6%), в Тамбовской (7,8%), Ивановской (7,4%) областях, а также в Ингушетии (7,2%), Татарстане (7,1%) и Тверской области (7,0%).