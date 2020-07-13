Общество

Россияне смогут получить доплаты за долгий брак

Супруги, пережившие юбилей совместной жизни, могут получать доплаты, размер которых превышает сумму ежемесячной пенсии. Расчеты производятся на региональных уровнях и в каждой области могут разниться, пишет портал Life24.

«Такие деньги можно рассматривать в качестве поощрения за долгую совместную жизнь, что не может не радовать, - рассказал заслуженный юрист России, председатель Центра правовой помощи «Дело жизни», член Научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев. – Итоговую сумму рассчитывают согласно соответствующим законодательным актам. В том же Питере и ХМАО, а также в Удмуртии за год, прожитый с супругом, заплатят по 1000 рублей. Если людям удалось прожить вместе полвека, то и получат они 50 000 рублей».

Отметим, что в некоторых регионах для того, чтобы заплатить за «семейный стаж», назначают специальные требования. В частности, размер пенсионной выплаты одного из супругов должен быть больше на 2,5% соответствующей выплаты другого. Некоторые регионы сопровождают или замещают подобные рекорды подарками.