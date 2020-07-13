Общество

Статус муниципального депутата уточнили в Псковской области

В Псковской области уточнили статус депутата муниципального уровня. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующие изменения приняты 14 июля на сессии областного Собрания депутатов в двух чтениях.

Поправки в закон потребовались в связи с изменением федерального законодательства. Депутату представительного органа муниципального образования для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого устанавливается уставом муниципального образования в соответствии с законом субъекта РФ и не может составлять в совокупности менее 2 и более 6 рабочих дней в месяц.