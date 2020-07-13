Общество

Несколько деревень и станций в Пскове будут переименованы

Несколько деревень и станций на территории Пскова будут переименованы. Соответствующее решение принято на сессии гордумы 14 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вопрос, напомним, был вынесен на 38-ю сессию, состоявшуюся в мае, но направлен на доработку. Согласно требованию постановления правительства от 19 ноября 2014 года №1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», территории поселков и деревень не могут находиться в границах муниципального образования. В связи с этим возникла необходимость их переименования.

Изменения касаются поселков Дорожкино, Козий Брод, Павшино, Панино, Пожигово, Савохново, Силово-Медведово, Терехово; деревень Митрохово, Паневик, Ступниково; станций Бологовская линия 650 км, Бологовская линия 652 км, Изборская линия 3 км и Полковая. Согласно закону, изменение адреса проводится путем переименования поселка (деревни, станции) сначала в микрорайон. Далее - переименование микрорайонов в элементы улично-дорожной сети, также с сохранением нумерации зданий, строений и сооружений. Наименование улиц будут носить все перечисленные субъекты, кроме микрорайона Козий Брод, Паневик и Полковой, им будет присвоено наименование - переулок, в связи с тем, что идентичные названия улиц уже существуют.

В связи с невозможностью присвоить сразу статус улицы или переулка переход происходит в два этапа, единовременно. Меняется только адресная структура, с сохранением исторической целостности города.

За два месяца в городскую администрацию поступило 4 уточняющих звонка от жителей города, по которым были даны разъяснения. Жалоб по поводу предстоящего переименования не поступало.