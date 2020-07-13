Общество

Новое звание учредили в Псковской области

Принят губернаторский законопроект по учреждению в регионе звания «Заслуженный работник социальной защиты населения Псковской области». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, решение принято 14 июля на сессии Псковского областного Собрания депутатов большинством голосов.

Проектом закона предусматривается ежегодное присвоение такого звания не более чем трем гражданам Российской Федерации - работникам социальной сферы.

Лицам, удостоенным звания, предполагается выплачивать единовременное государственное пособие в размере 25 000 рублей. При присвоении звания вручается нагрудный знак «Заслуженный работник социальной защиты населения Псковской области».

Кроме того, признано утратившим силу положение о том, что медалью «Родительская слава Псковской области» награждается не более 3 семей в течение календарного года. Изменение позволит осуществлять награждение медалью «Родительская слава Псковской области» в случае возникновения необходимости более трех семей в течение календарного года.

Медалью «Родительская слава Псковской области» награждаются родители (усыновители), являющиеся гражданами РФ, состоящие в браке, или, в случае неполной семьи, один из родителей (усыновителей), постоянно проживающие на территории Псковской области, воспитывающие (воспитавшие) трех и более детей, за достойное воспитание в течение не менее 5 лет.

Звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Псковской области» ежегодно могут получить до 3 человек. На изготовление нагрудного знака и удостоверения к нему потребуется 12814,29 рублей (3011,43 рубля за нагрудный знак + 630 рублей за футляр + 630 рублей за удостоверение).

Выплата единовременного пособия в размере 25 000 рублей гражданам, удостоенным звания «Заслуженный работник социальной защиты населения Псковской области», производится за счет средств резервного фонда администрации области (25 000 рублей × 3 человека = 75 000 рублей).