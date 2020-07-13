Общество

В Псковской области упрощен порядок получения мер соцзащиты для инвалидов

В Псковской области уточнили порядок получения мер социальной защиты для инвалидов, получивших военную травму. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующие изменения приняты 14 июля на сессии Псковского областного Собрания депутатов.

В связи с вступлением в силу с 1 июля 2020 года нового федерального закона, от граждан запрещается требовать документы, выдаваемые федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы.

Соответствующие изменения вносятся в областной закон. Сведения о наличии инвалидности, будут запрашивать органы социальной защиты, в которые обратился гражданин, в порядке межведомственного информационного взаимодействия в территориальном органе Пенсионного фонда РФ.

Изменения вступят в силу с 1 июля 2020 года.