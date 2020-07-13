Общество

В комиссии по делам несовершеннолетних не возьмут псковичей моложе 21 года

В комиссии по делам несовершеннолетних в Псковской области не возьмут людей моложе 21 года. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, изменения в соответствующий закон 14 июля приняли депутаты областного Собрания. С инициативой выступил губернатор в связи внесением правительством РФ изменений в «Примерное положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав».

Документом уточнены полномочия комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Установлены требования к возрасту лиц, имеющих право быть председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (гражданин РФ, достигший возраста 21 года).

Методика расчета субвенций, предоставляемых местным бюджетам для осуществления государственных полномочий, приводится в соответствие с Бюджетным кодексом.