Общество

В Псковской области подросткам запретили посещать кальянные

В Псковской области запретили нахождение несовершеннолетних в кальянных и других помещениях, в которых предоставляются услуги с использованием кальянов. Соответствующий закон принят региональным парламентом 14 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Установление запретительной меры направлено на формирование у подрастающего поколения стремления к здоровому образу жизни, предупреждение потребления кальяна и табака и снижение негативного воздействия кальянного дыма на здоровье детей.

Предложения по дополнению мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, рассмотрела и одобрила экспертная комиссия, заседание которой состоялось 4 июня.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.