Общество

В Псковской области уточнили порядок проведения митингов из-за жалобы Сталина

В Псковской области уточнили порядок проведения митингов. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 14 июля депутаты регионального парламента внесли изменения в областной закон о порядке проведения публичных мероприятий.

В пояснительной записке сообщается, что проект закона области разработан для обеспечения прав граждан на открытое и свободное выражение своих взглядов, мнений и требований посредством организации и проведения мирных публичных мероприятий. Закон приводится в соответствие с постановлением Конституционного Суда РФ от 04.06.2020 № 27-П по делу о проверке конституционности статьи 3.4 закона Самарской области «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия и обеспечении отдельных условий реализации прав граждан на проведение публичных мероприятий в Самарской области» в связи с жалобой граждан Н. П. Барановой, А. Г. Круглова и Д. И. Сталина.

Исключен запрет на проведение митингов, шествий, демонстраций на расстоянии менее 100 метров от зданий, занимаемых медицинскими организациями, оказывающими медпомощь стационарно.