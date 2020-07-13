Общество

Продавать детям безникотиновые и нетабачные смеси запретили в Псковской области

В Псковской области расширят терминологию курительных устройств и смесей для них, запрещенных для детей. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, изменения в отдельные законодательные акты приняты 14 июля на сессии регионального парламента.

В Псковской области введены ограничения на продажу и использование электронных систем доставки никотина для несовершеннолетних, но всевозможных устройств для курения оказалось гораздо больше. В том числе, это кальяны и вейпы. Поэтому потребовалось расширить терминологию, включив безникотиновые и нетабачные смеси.

Административная ответственность для продавцов кальянов и фруктовых смесей для курительных устройств несовершеннолетним предусмотрена частью 1 статьи 2.28 закона от 04.05.2003 № 268-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.