Общество

Псковские депутаты проголосовали за финансирование строительства бассейна в Великих Луках

Псковское областное Собрание депутатов поддержало поправки в закон о бюджете региона. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, решение принято на сессии регионального парламента 14 июля.

Как рассказала заместитель губернатора Псковской области - председатель комитета по финансам Татьяна Баринова, в частности, поправки учитывают расходы на строительство бассейна в Великих Луках, подведение сетей к строящимся корпусам новой инфекционной больницы (подведение сетей – обязательство субъекта, само медучреждение строят за счет федерального бюджета).

Председатель Собрания Александр Котов задал вопрос об учете в поправках компенсации местным бюджетам выпадающих доходов - сколько необходимо выделить денежных средств.

Татьяна Баринова сообщила, что о компенсации можно будет говорить по итогам полугодия. Они будут предложены в следующем пакете поправок в закон о бюджете.

Новые параметры областного бюджета предполагают увеличение доходов на 3 млрд 753 млн 114 тысяч рублей. Все эти средства являются безвозмездными поступлениями в региональную казну. Основная их часть поступила из федерального бюджета – более 3,6 млрд рублей.

В частности, 205 млн рублей предназначены для обеспечения мер по сбалансированности бюджетов, 107,4 млн рублей направят на оснащение коечного фонда для оказания медпомощи больным коронавирусной инфекцией. Кроме того, федерация компенсировала региону расходы в сумме 57,8 млн рублей, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при голосовании по поправкам в Конституцию.

Увеличение финансирования в областном бюджете коснулось практически всех направлений и госпрограмм. В новых параметрах бюджета региона учтена компенсация выпадающих налоговых поступлений – по ряду муниципальных образований в Псковской области такое отмечается. Так, 33,5 млн рублей будет направлено на компенсацию выпадающих доходов в районные бюджеты, 6,1 млн - в бюджеты сельских поселений.

Согласно законопроекту, увеличится и расходная часть бюджета - на 4 млрд 145 млн 433 тысяч рублей. Разницу предложено компенсировать за счет привлечения кредитных средств в размере 392,3 млн рублей. С учетом этой цифры государственный долг области составит 1,9 млрд рублей, или 87,6% собственных доходов региона.

Доходы областного бюджета на 2020 год после принятия законопроекта составят 43 млрд 625 млн 723 тысячи рублей, расходы – 46 млрд 825 млн 27 тысяч рублей.