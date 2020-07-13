Общество

Почетными гражданами Пскова избраны детский хирург и экс-комдив 76-й дивизии

Звание «Почетный гражданин города Пскова» присуждено еще двум псковичам. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии гордумы, тайным голосованием звание присуждено детскому врачу-хирургу Псковской областной больницы Владимиру Иванову и инспектору Псковского областного военного комиссариата, экс-командиру 76-й дивизии (с 1996 по 2005 годы) Станиславу Семенюте.

За Владимира Иванова проголосовали 20 депутатов, за Станислава Семенюту — 16. Кроме них на почетное звание претендовал инспектор Псковского областного военкомата, экс-командир 76-й дивизии Юрий Соседов, но голосов в поддержку его кандидатуры оказалось недостаточно (4).

Торжественная церемония награждения почетных граждан с вручением соответствующих атрибутов состоится 23 июля в Довмонтовом городе.