Общество

Андрей Турчак: Учеба на «удаленке» несет в себе потенциал, который надо использовать

Учеба на «удаленке» несет в себе потенциал, который надо использовать в России, но дистанционное образование никогда не заменит традиционного обучения. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на заседании Совета по развитию цифровой экономики при палате регионов.

Он напомнил, что президентом поставлена задача учесть опыт пандемии и совершенствовать законодательство в плане применения дистанционного обучения. «Статус ДО и возможность его применения уже определен законом. Однако анализ результатов мониторинга перехода на такую форму обучения выявил пробелы — для их устранения требуется донастройка законодательства», — пояснил Андрей Турчак.

Он сообщил, что сенаторы разработали законопроект, которым уточнены полномочия Минпросвещения и Минобрнауки и установлен порядок электронного обучения. А в общенациональный план восстановления экономики включены меры по поддержки дистанционных форм трудовой деятельности, пишет «Парламентская газета». Законопроект о дистанционной работе уже находится в Госдуме, его соавтором является спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Отмечу, что дистанционное образование будет использоваться как вспомогательный инструмент и ни в коем случае не заменит традиционное образование», — подчеркнул Андрей Турчак.