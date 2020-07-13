Общество

Турчак заявил о необходимости поддержать производство российского софта

В последние годы наблюдается снижение доли закупаемых отечественных программных продуктов и сервисов. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на заседании Совета по развитию цифровой экономики при палате.

Он отметил, что сейчас для дистанционного образования, возможности которого стали активно применяться во время пандемии, используются в основном зарубежные программы, в связи с чем остро встает проблема информационной безопасности, пишет «Парламентская газета».

«В последние годы наблюдается снижение доли закупаемых отечественных продуктов и сервисов. И необходимо выработать дополнительные меры для стимулирования производства отечественной электронной продукции и разработки отечественного программного обеспечения ПО», — полагает Турчак.

Вице-спикер считает, что конкретным шагом здесь станет реализация плана по налоговому манёвру, направленном на развитие отрасли IT.