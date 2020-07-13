Общество

Выездное обслуживание осуществляет Кадастровая палата по Псковской области

Кадастровая палата по Псковской области предоставляет гражданам и организациям услугу по выездному обслуживанию заявителей. Благодаря выездному приему подать и получить документы на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, на предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, можно у себя дома или в офисе, сообщили Псковской Ленте Новостей в Кадастровой палате по Псковской области.

Услуга осуществляется на территории следующих муниципальных образований: Псков, Псковский район, Палкинский район, Печорский район, за исключением территории медицинских организаций, исправительных учреждений, следственных изоляторов и воинских частей.

«Данная возможность предусмотрена законом о государственной регистрации недвижимости и позволяет собственникам значительно экономить время, - рассказал заместитель директора Кадастровой палаты по Псковской области Валерий Никин. - А благодаря курьерской доставке заявители избавляют себя от повторной поездки и посещения офиса приема-выдачи документов. На сегодняшний день этот вид услуги очень актуален».

Услуга по выезду к заявителю платная и осуществляется по предоплате. Стоимость услуги за один выезд по приему одного пакета документов составляет 1020 рублей (в т.ч. НДС) для граждан (физических лиц) и 1530 рублей (в т.ч. НДС) для организаций (юридических лиц). Стоимость доставки одного пакета документов на регистрацию и кадастровый учет составляет 1000 рублей (в т.ч. НДС), а для предоставления сведений – 1020 рублей (в т.ч. НДС) для граждан (физических лиц) и 1530 рублей (в т.ч. НДС) для организаций (юридических лиц). В документе об оплате реквизиты плательщика должны совпадать с реквизитами заявителя, подавшего заявление.

«Получение государственных услуг таким способом является удобным и доступным для всех граждан, особенно для тех, чьи возможности ограничены», - подчеркнул Валерий Никин.

Для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов I и II группы услуга оказывается на безвозмездной основе. Бесплатно услуга оказывается только в отношении объектов недвижимости, правообладателями которых являются указанные лица. Для подтверждения права, на безвозмездный выездной прием, необходимо предоставить копии документов заявителя: удостоверение ветерана Великой Отечественной войны или справка об инвалидности I, II группы. Подать заявку может родственник или другой представитель.

Специалисты Кадастровой палаты рассмотрят заявку в максимально короткий срок и свяжутся с заявителем, чтобы согласовать дату и время выезда. Изменение согласованной даты и времени оговаривается не позднее, чем за один рабочий день до дня выезда. В установленное время заявитель должен находиться по указанному в заявлении адресу.

Получить справочную информацию по вопросу выездного приема документов и курьерской доставки можно по телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания Росреестра 8-800-100-34-34, по телефону 8 (8112) 649301 (доб.2140; 2141), в группе ВКонтакте, а также написав на электронную почту filial@60.kadastr.ru.