Общество

Показать образ сельской семьи и выиграть смартфон могут псковичи

Продолжается региональный этап фотоконкурса «Мое село». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном отделении «Единой России», конкурс проводится в трех номинациях: «Образ сельской семьи», «Мое любимое село» и «Созидательный труд крестьянина».

На конкурс уже поступило более 20 работ псковичей.

Принять участие в нем могут граждане старше 14 лет, которые профессионально занимаются фотографией или просто любят фотографировать, независимо от того, проживают они в сельской или городской местности. Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету, указав ФИО автора, год рождения, контактный телефон, адрес электронной почты. Каждая фотография должна сопровождаться описанием. Свои работы вместе с заполненными анкетами можно присылать по электронному адресу: pskov.apr@mail.ru.

Региональный этап проводится до августа 2020 года, затем независимая конкурсная комиссия оценит фотоработы и присудит по три призовых места в каждой номинации. Работы региональных победителей будут опубликованы на федеральном сайте партпроекта «Российское село».

С сентября по октябрь состоится второй - федеральный - этап конкурса, результаты которого будут объявлены в октябре в офисе ЦИК партии «Единая Россия» в Москве. Победители получат дипломы и памятные подарки, среди которых предусматриваются фотоаппараты, планшеты, смартфоны.

Фотоконкурс «Мое село» проводится с целью приобщить граждан к национальным культурно-историческим традициям и нравственным устоям, наглядно показать привлекательность и преимущества сельского образа жизни, повысить в глазах общественности престиж крестьянского труда.