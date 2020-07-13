Общество

Псковская городская Дума ушла на парламентские каникулы

Псковская городская Дума ушла на парламентские каникулы. Сегодня, 14 июля, депутаты провели последнюю в этом сезоне сессию и до 31 августа делают перерыв, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сессии в период каникул могут созываться по важным вопросам, связанным с принятием бюджета, выделением субсидий, и другим, но будут носить характер внеочередных.

В период летних каникул депутаты продолжат участие в городской жизни. Как пояснила глава Пскова Елена Полонская, депутаты примут участие в мероприятиях, посвященных Дню города, а также в торжественных церемониях вручения ветеранам юбилейных медалей к 75-летию Победы.

В заключение Елена Полонская попросила своих коллег не терять связи со своими избирателями в период каникул и поблагодарила их за плодотворную работу.