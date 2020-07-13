Общество

УФАС оценит возможность создания МП «Парки и ярмарки города Пскова»

Администрация Пскова направила в адрес Псковского УФАС запрос о выдаче заключения о соответствии создания муниципального предприятия «Парки и ярмарки города Пскова» путем реорганизации в форме слияния МП «Городской парк культуры и отдыха им.А.С.Пушкина» и МП «Северо-Западный центр социологии и маркетинга» антимонопольному законодательству. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В региональном управлении ФАС напомнили, что, согласно правительственному законопроекту, с 8 января 2020 года действует запрет на создание новых ГУПов и МУПов, а существующие должны быть ликвидированы или реорганизованы до 2025 года.

«Главные аргументы принятия такого закона - неэффективность использования собственности, необходимость покрывать убытки таких предприятий из бюджетов, коррупционные риски, а также негативное влияние ГУПов и МУПов на конкуренцию на локальных рынках», - пояснили антимонопольщики.

30 июня 2020 года, в ходе 39-й сессии Псковской городской Думы депутаты проголосовали за создание нового МП «Парки и ярмарки города Пскова». Руководитель управления Ольга Милонаец в эфире «Эхо Москвы» в Пскове сделала официальное устное предостережение в адрес администрации относительно создания нового муниципального предприятия, напомнив о необходимости согласования с антимонопольным ведомством. Позже в адрес администрации города было направлено письменное предостережение.

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Заместитель главы администрации Пскова Павел Волков, комментируя предупреждение, данное Ольгой Милонаец, отметил, что есть перечень видов деятельности, в рамках которого муниципальные предприятия все же могут создаваться. В частности, по его словам, это касается муниципальных предприятий, которые работают в сфере культуры и проведения массовых мероприятий.

«Однако, как следует из представленных в УФАС документов, в перечень видов деятельности создаваемого предприятия входят не только деятельность в сфере культуры и массовых мероприятий, но и оптовая и розничная торговля, изготовление полиграфической продукции, реклама, деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов, услуги по перевозкам, в том числе грузовым, разработка программного обеспечения и многое другое», - уточнили в ведомстве.

УФАС оценит деятельность создаваемого муниципального предприятия на предмет возможности ограничения конкуренции другим субъектам на товарных рынках и выдаст заключение о соответствии создания МП «Парки и ярмарки города Пскова» антимонопольному законодательству.

«В случае несоответствия администрации муниципалитета придется прекратить процесс создания предприятия, так как у нее не будет на это законного права», - подчеркнули в ведомстве.