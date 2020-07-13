Общество

В Минпросвещения заявили об отсутствии вспышек коронавируса из-за ЕГЭ

Меры по предупреждению распространения коронавируса позволили не допустить вспышек COVID-19 из-за скопления выпускников на ЕГЭ. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в ходе заседания Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации на тему «Цифровая образовательная среда».

«В целом, он (ЕГЭ — ред.) проходит в спокойном штатном режиме с соблюдением всех мер эпидемиологической защиты. Никаких вспышек нет, мы здесь выверяли каждый шаг», — цитируют Кравцова «Известия».

Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля, всего на участие в экзаменах основного периода зарегистрировано около 714 тыс. человек. В России уже прошли экзамены по русскому языку, математике, физике и истории. Рособрнадзор отчитался, что все испытания прошли без сбоев в штатном режиме.