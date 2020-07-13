Общество

Депутаты поддержали законопроект, позволяющий решить проблему жителей Себежского района

Депутаты Псковского областного Собрания депутатов поддержали законопроект, который позволит решить проблему жителей Себежского района. На сессии 14 июля региональный парламент поддержал инициативу сенаторов «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты РФ в части определения правового режима земельных участков в границах населенных пунктов в национальных парках, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Законопроект напрямую касается расположенного на территории Псковской области национального парка «Себежский». Не так давно там проходило выездное совещание с участием депутатов Госдумы, на котором обсуждались существующие проблемы. Например, муниципалитет не может построить у себя очистные сооружения, а люди, которые там исконно проживают, не могут зарегистрировать право собственности на землю. Люди вынуждены уезжать, потому что, проживая на территории нацпарка, не могут реализовать свои конституционные права.

Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов отметил, что данный законопроект - продолжение совместной работы с палатами Федерального Собрания по решению проблемы, обозначенной депутатом Дарьей Козьяковой. Поддержка законопроекта должна снять острые и серьезные правовые проблемы на территории национального парка.

Разработчики законопроекта предложили разрешить передавать земли, расположенные в зонах хозяйственного назначения национальных парков, в областную или муниципальную собственность, а затем предоставлять эти участки в собственность гражданам в соответствии с земельным законодательством. Такой алгоритм отличается от подхода, предложенного законодателями нижней палаты российского парламента, которые считают целесообразным пойти по пути выделения в составе особо охраняемых природных территорий отдельных участков частичного хозяйственного использования для обеспечения жизнедеятельности проживающих на них граждан.

Еще один правовой пробел, который предлагает устранить рассматриваемый законопроект, связан с корректировкой границ особо охраняемых природных территорий. Действующее законодательство таких норм не содержит, в связи с чем предлагается предусмотреть законодательную возможность изменения границ национальных парков через обязательную процедуру публичных слушаний, уточнили в региональном парламенте.