Общество

Галина Неваленная: Псковская гордума взяла вектор на экономию

Глава Пскова Елена Полонская уверенно держит вектор на экономию средств, сообщила депутат городской Думы Галина Неваленная, комментируя итоги состоявшейся 14 июля 40-й сессии.

«Мы уже говорим о сэкономленных 1,4 млн рулей на представительских расходах: командировках главы, торжественных приемах, ремонте здания Думы. Эти деньги пойдут в образовательные учреждения города, на ремонт и благоустройство территорий», - рассказала депутат и добавила, что экономия становится уже хорошей традицией, заложенной Еленой Полонской, ведь в прошлом году было сэкономлено 7 млн рублей, и эти средства были направлены на нужды детских садов и школ.

Кроме того, депутат предположила, что это не последняя экономия средств в текущем году, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.