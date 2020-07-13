Общество

Турчак предложил готовить учителей к использованию цифровых технологий

Национальную программу по цифровой экономике нужно дополнить специальными мерами по подготовке педагогов, считает председатель Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, вице-спикер Совфеда Андрей Турчак. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

По словам парламентария, практически каждый второй учитель испытывал трудности с ведением занятий удаленно — 47% педагогов заявили, что им требовалась помощь, чтобы эффективно вести занятия в онлайн-формате.

В нацпрограмму «Цифровая экономика» входит федеральный проект «Кадры для цифровой экономики», в который можно включить дополнительные мероприятия, связанные с подготовкой педагогов к использованию цифровых технологий. Андрей Турчак считает, что это позволит сформировать у них цифровые навыки, сообщает «Парламентская газета».

Он отметил, что полученный во время пандемии опыт дистанционного обучения выявил некоторые пробелы в системе образования, требующие законодательной донастройки. Необходимо проанализировать этот опыт, понять, что было сделано правильно и какие наработки возможно успешно использовать в дальнейшем. Также важно выработать действенные меры для адаптации существующей системы высшего и общего образования к новым реалиям, указал сенатор.

Вице-спикер Совфеда также заверил, что дистанционное образование в дальнейшем будет использоваться как вспомогательный инструмент и ни в коем случае не заменит традиционное обучение.

По его словам, дистанционное образование в дальнейшем будет использоваться как вспомогательный инструмент и ни в коем случае не заменит традиционное обучение.