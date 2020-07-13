Общество

Роспотребнадзор рассказал, как собрать ребенка в лагерь

В Роспотребнадзоре рекомендовали, собирая ребенка в детский лагерь, положить одежду в расчете на смену в 21 день, а также не передавать сладости и скоропортящиеся продукты. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Количество вещей, которые вы планируете дать ребенку с собой в лагерь, необходимо рассчитать на смену в 21 день. Не рекомендуется давать или передавать детям в лагерь сладости, скоропортящиеся или не совсем полезные продукты», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

К скоропортящимся продуктам, как сообщили в ведомстве, относятся лимонады, соки и нектары в больших упаковках, консервы, торты, мясные продукты и еда домашнего приготовления. Вместе с тем не стоит брать в лагерь и лапшу быстрого приготовления - дети получают весь необходимый объем питательных веществ в лагере, заверили в Роспотребнадзоре, пишет «Парламентская газета».

Рекомендуется давать ребенку в поездку недорогую технику, так как он может потерять ее в лагере. В ведомстве также отмечают, что детям не стоит активно использовать парфюмерию и косметику.

Родителям советуют положить в чемодан 7-8 футболок, несколько теплых кофт, а также одну белую майку, так как дети в конце смены иногда расписывают их прощальными пожеланиями. Кроме того, следует взять с собой головной убор, солнцезащитные очки, зонт и дождевик. У ребенка с собой также должна быть пол-литровая бутылка воды - ее следует подписать.

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В детский лагерь запрещено брать с собой алкоголь, сигареты, игральные карты, лекарства и лазерные указки, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор не планирует смягчать требования к детским лагерям и санаториям. Как сообщили «Парламентской газете» в ведомстве, только для школьников, живущих в Арктической зоне и городах федерального значения, возможен выезд в детские лагеря и санатории за пределы их области или края - остальные будут отдыхать в своем регионе.