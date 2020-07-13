Общество

Я не верю, что суды против строительства «Титан-Полимера» приведут к результату - Игорь Савицкий

Я не верю, что суды против строительства «Титан-Полимера» приведут к какому-либо результату. Такое мнение высказал известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий сегодня, 14 июля, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

В ходе эфира он напомнил, что один суд против строительства завода проигран, но впереди еще один суд.

«Даже если мы выиграем все суды, никто не остановит строительство «Титан-Полимера». Это может остановить только общественность», - уверен гость студии.

Кроме того, он отметил, что больше «не хочет ходить по судам».

«Я от этого дела устал. Свою миссию я выполнил. Я считаю, что все, что возможно с моей стороны, я сделал, а все остальное не совсем в моих силах. Но мне кажется, если это такая общегородская проблема, то она должна волновать псковичей, жителей района. Видимо, им это все не очень интересно и не сильно нужно. Побуянили поначалу, сходили на пару митингов и быстро успокоились», - подчеркнул Савицкий.

Помимо этого он добавил, что псковичи должны занять активную позицию, если действительно против строительства завода.

«Если им (псковичам - ред.) все равно, значит пускай «Титан-Полимер» строится и процветает», - резюмировал промышленник. Также он добавил, что среди псковичей «мало буйных», нужно чтобы кто-то активный организовывал протесты.

«Борясь за самые элементарные права человека и экологию, можно огрести кучу неприятностей, никто не хочет этим заниматься. Некому вести людей за собой. А массы сами без вожаков горы не свернут», - уверен Игорь Савицкий.