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Общество

Чушью и ерундой назвал Игорь Савицкий социальные гарантии в Конституции

14.07.2020 15:28|ПсковКомментариев: 2

Гарантия смены власти и защита граждан - две главные функции Конституции РФ, но она их не выполняет. Такое мнение озвучил известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий сегодня, 14 июля, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm).

«Конституция не имеет прямого действия. Две свои главные функции она не выполняет. Конституции у нас, по идее, нет. Конституция - это закон над всеми, а его, по сути, и нет», - поделился гость студии.

Он также отметил, что изменения основного документа страны вынуждают бизнес находиться в постоянном треморе. «200 поправок взяли и приняли. Бизнес пугается, какую Конституцию нарисуют с легкой руки завтра? Может быть, отменят частную собственность, потом скажут, что теперь и жены, и деньги общие?» - недоумевает Игорь Савицкий.

По его мнению, заложенная в основной документ страны гарантия индексации пенсий и пособий - «ерунда и чушь», поскольку, если государство не сможет выполнить взятые на себя обязательства, никакие прописанные в Конституции нормы не смогут исправить ситуацию. «Будут деньги - может, и гарантируют что-то, а не будет - ничего, еще раз перепишут», - добавил он. 

Кроме того, промышленник высказал мнение, что Конституция должна контролировать применение репрессивных статей. 

«Никто толком не знает, что такое гостайна, терроризм и пособничество терроризму. В законах есть странное уточнение - «и в иных случаях». Так вот, Конституция должна запрещать в репрессивных статьях такие формулировки. Должно быть прописано все четко и ясно. Конституция свою роль в этом смысле не выполняет. Это плохо для бизнеса, который сейчас серьезно обеспокоен и не настроен делать инвестиции», - заявил Игорь Савицкий.

Теги: #Эхономика #поправки в Конституцию
Источник: Псковская Лента Новостей
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